Слушатели Политехнической школы ТюмГУ посетили Новопортовское месторождение

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

На объектах Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения компании "Газпромнефть Ямал" побывали слушатели программы дополнительного профессионального образования по производственной безопасности "HSE менеджмент" Политехнической школы ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Это вторая практическая часть программы. Первый выезд состоялся осенью 2018 года на производственные площадки СИБУРА в Тобольске. Визит в столицу нефтехимии предварял второй теоретический модуль программы.

Поездка на Ямал станет своеобразной преддипломной практикой. 12 апреля курс обучения завершается защитой индивидуальных и групповых проектов.

Программа "HSE менеджмент" учреждена университетом совместно с крупнейшими отечественными компаниями "Газпром нефть" и "СИБУР Холдинг". В течение года руководители и специалисты различных подразделений этих компаний, всего более 20 человек, изучали новейшие мировые достижения в области организации производственной безопасности.

С учетом опыта программы допобразования, в предстоящем учебном году в Тюменском государственном университете открывается аналогичная магистерская программа.