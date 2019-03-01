Конкурс "Письмо ветерану" объявила Почта России в Тюмени

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Открытки, письма и видеоролики с поздравлениями ко Дню Великой Победы могут принести детям победу в конкурсе "Письмо ветерану", который объявил Тюменский филиал "Почты России".

Организаторы приглашают к участию ребят разных возрастов. Дошкольники 5-7 лет могут сделать коллективную открытку. От ребят 8-12 лет ждут индивидуальные оригинальные открытки, а от подростков 13-17 лет принимают письма, которые можно запечатать в обычный конверт или сложить в виде треугольника - символа веры в победу во время войны.

Размеры открыток должны быть приближены к стандартным – от миниформата до формата А5. Обязательными для почтового отправления являются: индекс, адрес отправителя и получателя, а также почтовые марки соответствующего номинала.

Конкурсные работы следует прислать до 25 апреля включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 56, каб. 208 с пометкой: "конкурс "Письмо ветерану". Участники должны также указать свою контактную информацию: ФИО, дату рождения, номер телефона.

Можно записать видеопоздравление - стихотворения известных авторов на тему фронтовых писем. Видеооткрытки выложить в социальных сетях Вконтакте или Инстаграм с хештегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану с пометкой: Я участвую в конкурсе.

Все поздравления передадут тюменским ветеранам. Победители конкурса будут объявлены и награждены в мае 2019 года.