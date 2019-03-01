Фестиваль-марафон "Поющий город" объединил тюменских детей и их родителей

| Фото: из архива ИА «Тюменская линия» | Фото: из архива ИА «Тюменская линия»

Более 130 тыс. детей и родителей объединил фестиваль-марафон "Поющий город", проходивший в рамках ежегодного форума "Большая перемена" 23 марта в Тюменской области, сообщает региональный департамент образования и науки.

Одной из площадок "Поющего города" стала тюменская школа № 89. Первоклассники проявляли свои певческие способности, при поддержке родителей они уверенно выступали на сцене.

"В таком детско-родительском мероприятии мы участвуем уже в третий раз. В начале этого года, в сентябре, мы проводили марафон "Танцующий город". Также все классы при поддержке родителей готовили замечательные выступления. Сегодня в "Поющем городе" участвуют ученики нашей школы с первого по пятый класс. Фестиваль прошел с большим успехом, стал ярким событием для детей, болельщиков, зрителей к 75-летию Тюменской области", — поделилась впечатлением ведущая фестиваля-марафона "Поющий город" Ольга Тутаева.

Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, самым дружным участникам фестиваля вручили дипломы и сладкие призы. Другие мероприятия областного форума "Большая перемена" продолжатся до 30 марта.