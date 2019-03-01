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Тюменцев зовут на встречу памяти Бориса Галязимова

Общество, 08:07 27 марта 2019

tonb.ru | Фото: tonb.ru

Встреча "О жизни и творчестве Бориса Галязимова" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 27 марта в 14 часов, сообщает Литературно-краеведческий центр.

В ней примут участие представители совета ветеранов тюменской журналистики. Разговор о судьбе писателя, поэта, философа, газетчика пройдет в рамках цикла "Забытые имена".

Борис Галязимов родился 3 января 1939 года в селе Березово на Тюменском Севере, там, где его мать отбывала 15-летнюю ссылку. Работать пошел слишком рано – был и грузчиком, и шофером, и водолазом, и трактористом. Четыре года отдал Военно-морскому флоту – ходил на торпедных катерах. С этого времени и был определен его дальнейший путь в журналистику.

В двух газетах Борис Галязимов был главным редактором. Первая очерковая книга "На гребне волны" вышла в 1970 году. За ней последовали очерки "Кольцо Самотлора", сборники рассказов "Когда поет железо", "Дым над чужой кровлей". Истоки творчества автора – в истории тюменского края и его собственной жизни. Он известен и как краевед. Его "Легенды седого Иртыша" удостоились высоких оценок ученых-историков.

На встречу, посвященную памяти Бориса Галязимова, из Екатеринбурга приедет его друг и соратник журналист Елена Минакова.

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# встреча , журналистика , краеведение , творчество

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