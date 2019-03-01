Пожарные, полиция и ФСБ примут участие в антитеррористических учениях в Салехарде

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Антитеррористические учения пройдут в Салехарде 25-26 марта. Условный теракт будут пресекать на объектах транспортной инфраструктуры и массового пребывания людей, сообщает ФСБ России по Тюменской области.

Мероприятие пройдет для отработки практических навыков по пресечению теракта и ликвидации его возможных последствий, а также проверки взаимодействия между правоохранительными структурами.

В учениях примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии, МЧС, органов власти ЯНАО и других ведомств.