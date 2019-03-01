  • 26 марта 201926.03.2019вторник
  • USD64,4993
    EUR72,9229
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер южный

Пожарные, полиция и ФСБ примут участие в антитеррористических учениях в Салехарде

Общество, 12:05 26 марта 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Антитеррористические учения пройдут в Салехарде 25-26 марта. Условный теракт будут пресекать на объектах транспортной инфраструктуры и массового пребывания людей, сообщает ФСБ России по Тюменской области.

Мероприятие пройдет для отработки практических навыков по пресечению теракта и ликвидации его возможных последствий, а также проверки взаимодействия между правоохранительными структурами.

В учениях примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии, МЧС, органов власти ЯНАО и других ведомств.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# антитеррор , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 26.03.2019Фестиваль-марафон "Поющий город" объединил тюменских детей и их родителей
12:38 26.03.2019Тюменцы чаще всего сдают старинные и охотничьи ружья
12:27 26.03.2019Тюменцев научат оказывать первую помощь людям с эпилепсией
12:05 26.03.2019Пожарные, полиция и ФСБ примут участие в антитеррористических учениях в Салехарде