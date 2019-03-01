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Лучшие охотники Приишимья соревновались в меткости и лыжных гонках

Общество, 16:49 26 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 команд приняли участие в охотничьем биатлоне на приз главы Ишимского района в селе Лариха.

"Сегодняшний чемпионат – открытый, проводится не в первый раз. К нам приехали гости из Абатского, Казанского, Сорокинского и Армизонского районов. Число спортсменов из года в год прибавляется. Это говорит о том, что охотничий биатлон пользуется спросом и популярностью", - подчеркнул глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

36 лучших охотников соревновались в скорости, ловкости и меткости. Именно меткость – один из главных критериев охотничьего биатлона, который проводится в Ишимском районе ежегодно. Соревнования проходят по правилам биатлонного спринта, но имеют свои уникальные особенности. Участники бегут на охотничьих лыжах и не используют палки. На рубеже они соревнуются в меткости из охотничьего ружья. В остальном все, как в обычном биатлоне, – и дух соревнований, и спортивный азарт.

"Трасса была качественной, организация на уровне, погода также не подвела, настроение отличное!", - поделился эмоциями капитан команды Абатского района Анатолий Норкин. Его команда увезла домой бронзу, серебро досталось Ишимскому району, а лучшей стала команда агрохолдинга "Юбилейный".

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Инна Кондрашкина

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# охотничий биатлон , Сергей Ломовцев , соревнования

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