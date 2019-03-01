На крыше дома твоего: кто чистит от снега тюменские кровли

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Приход весны вносит свои коррективы в работу управляющих компаний. В связи с потеплением особое внимание уделяется уборке снега, наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов и зданий.

Ежедневно квартальные Тюмени ведут контроль за уборкой снега с крыш зданий. Сообщить о нарушениях могут и жители областного центра в службы заказчика по благоустройству при управах округов. Оставить жалобу можно также на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Сосульки на крыше".

Тюменцам напоминают, что управляющие организации, правообладатели зданий, строений, сооружений обязаны очищать крыши домов, зданий, строений, сооружений от снега и льда.

Первое и необходимое, что должна делать управляющая организация, чтобы не образовывались сосульки, – своевременно убирать выпавший снег с кровли. Наледь и сосульки на крышах домов образуются по нескольким причинам. Первая – погода, которая создает условия для образования льда даже на идеальной крыше. При потеплении на ее кромке образуется ледяной нарост.

Кроме того, разница температур на крыше, покрытой слоем снега, и в помещениях, находящихся непосредственно под ней, приводит к таянию нижнего слоя снежного покрова, который, стекая к водостокам и краям, замерзает, с каждой каплей образовывая все большие сосульки. Они представляют опасность для жизни людей и их собственности: машин, припаркованных около здания, козырьков, отливов, балконов, выступающих частей фасада.

Работы по уборке крыш от снега должны проводиться в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных и других проводов, фонарей, насаждений. После завершения работ снег, лед и сосульки, сброшенные с крыш, должны быть вывезены организацией или лицом, производившим очистку.

Размер штрафа за невыполненные обязательства по уборке снега с крыш составляет для физических лиц - от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей.

Любовь Голышева