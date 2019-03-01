Директора ишимской автошколы ждет суд за злоупотребление полномочиями

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Ишиме будут судить бывшего директора автошколы. Мужчину подозревают в присвоении 350 тыс. рублей и незаконной продаже помещения стоимостью 3 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года директор автошколы "ВОА" давал главному бухгалтеру предприятия указание о начислении ему премий. Таким образом он похитил более 350 тыс. рублей, принадлежащих предприятию.

Также без согласия учредителя он продал по заниженной цене нежилые помещения автошколы предприятию, соучредителем которого являлся сам.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.