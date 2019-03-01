Тюменец пытался задушить пенсионерку

Подозреваемого в нападении на 72-летнюю женщину задержали тюменские полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В полицию обратился сын пожилой женщины. Он рассказал правоохранителям, что на его мать 1946 года рождения напали.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что нетрезвый мужчина 1968 года рождения зашел в гости к своим знакомым. Братьев не оказалось дома, двери открыла их мать-пенсионерка. Злоумышленник обратил внимание на то, что женщина дома одна. Мужчина попытался задушить пенсионерку веревкой. Затем он схватил мобильный телефон, шуруповерт, деньги и поспешил ретироваться.

Спустя сутки женщина решила рассказать о случившемся одному из сыновей. Полицейские задержали злоумышленника. Он признался и раскаялся в содеянном.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.