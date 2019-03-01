27 марта в Тюмени переменная облачность, дождь

| Фото: gismeteo.ru | Фото: gismeteo.ru

Максимум до плюс пяти градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени днем 27 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

По-прежнему не стихает ветер, сегодня он будет преимущественно юго-западным со скоростью 7-9 метров в секунду.

День обещают с переменной облачностью и осадками. Ночью сохранится плюсовая температура - до 1 градуса.

К вечеру повысится атмосферное давление - до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 67-86 %. В конце дня ожидается малая геомагнитная буря.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 5 минут.