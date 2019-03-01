Экологическая культура промышленников помогла сохранить чистоту на юге Тюменской области

| Фото: pixabay.com | Фото: pixabay.com

Крупный паводок 2016 года в Ишиме мог обернуться эпидемией, не будь оперативно предусмотрены все меры предосторожности. Избежать заражения воды помогла культура чистоты тюменских предприятий, считают эксперты.

Паводок – природный фактор, форс-мажор, стихия, которую невозможно спрогнозировать или рассчитать ее интенсивность, подчеркнула директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина. Малые реки и озера в Ишиме и Ишимском районе в 2016 году вышли из берегов. Была объявлена чрезвычайная ситуация. Спасать жителей пришлось не только от наводнения, но и от экологической опасности.

"В том, что наши реки и озера не были заражены, большая заслуга промышленников. Они не везут на свалки отходы первого, второго, третьего классов. Благодаря этому в водоемы не попали токсические и опасные вещества. Реки и озера Ишимского района остались экологически чистыми", – анализирует Жанна Злобина.

Экологи регулярно проверяли воду, ведь водозабор для питьевых нужд населения – из реки Ишим. Коммунальные службы собрали мусор в течение двух-трех дней после паводка. "Пробы на химический, микробиологический анализы отбирались постоянно. Проверяли на инфекции, бактерии. В данном случае – при чрезвычайной ситуации – не было цели считать ущерб. Была цель – предотвратить загрязнение окружающей среды", – резюмировала Жанна Злобина.

С 2016 года по сегодняшний день, в том числе и на 2019-2020 годы, областным и федеральным бюджетом заложены средства на строительство капитальных сооружений – дополнительных участков дамб для защиты города Ишим и Ишимского района. По словам Жанны Злобиной, к весне 2019 года зоны затопления и подтопления реки ограждены искусственными сооружениями на 70%. Специалисты завершают эту работу. И все же самой главной мерой борьбы за экологическую чистоту всегда останется – "не сорить".

"Самое главное, что мы не допустили распространения тех отходов, которые пошли не только со свалок и полигонов. Там же мусор поплыл с придомовых территорий", – напомнила Жанна Злобина.

Застраховаться от экологической катастрофы поможет централизованный сбор мусора. Если раньше жильцы частного сектора складировали отходы во дворах и вывозили его самостоятельно, не всегда на санкционированные свалки, то с 1 января 2019 года вывозить мусор обязан региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания "Тюменское экологическое объединение".

Регоператор планомерно организует централизованный вывоз мусора во всех поселках области. Во многих населенных пунктах ранее сбор мусора либо вовсе не осуществлялся, либо был организован частично. В марте 2019 года график вывоза ТКО наладили во всех поселках Казанского района. Для жителей Ишимского, Сладковского и Сорокинского районов централизованный сбор организуют к маю 2019 года. В ближайшей перспективе – охват всех населенных пунктов. Бездорожье, труднодоступность, неблагоприятные погодные условия – это те трудности, которые могут стать препятствием на пути к чистоте. Если замедлить уборку территорий, это может обернуться экологической катастрофой, напоминают специалисты.

Ирина Ромашкина