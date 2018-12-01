Четырнадцать инвестиционных проектов реализовано в Ишиме в 2018 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 инвестиционных проектов реализовано в Ишиме в 2018 году. Это дало городу 177 рабочих мест. Объем инвестиций составил более 378 млн рублей.

Об этом в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель главы городской администрации Алексей Веренчук.

По его словам, инвестпроекты реализованы по нескольким направлениям. Модернизировано производство для выпуска питьевой воды "Ишимская", приобретено оборудование для изготовления мебели по индивидуальным заказам в рамках модернизации действующего бизнеса. Начато производство европоддонов, организован рециклинг бетонных остатков. Также завершено строительство гостиничного комплекса с рестораном, возведение торгового комплекса. Создано производство по изготовлению металлокассет и доборных элементов. Реализовано создание цеха по производству йодированного молока. Действует открывшийся спортбар, 27 декабря открывается зал российского кино в единственном в Ишиме развлекательном комплексе.

Реализация десяти инвестпроектов запланирована на 2019 год, что даст Ишиму 300 рабочих мест при общем объеме вложений более 590 млн рублей.

Алексей Веренчук рассказал о том, что предприятие "Флекс-пром" по переработке твердых бытовых отходов ПЭТ-бутылок, полиэтилена и пластика выиграло грант на реализацию инвестпроекта в размере 10 млн рублей.

"Вторичная переработка бытовых отходов - это большая польза для экологии и весомый плюс для развития экономики. Предприниматели прошли обучение в школе социального предпринимательства и после этого нашли свою нишу, дело сдвинулось. Вторичная переработка сырья важна еще и потому, что однажды выпущенная вещь может послужить несколько раз. Я думаю, что открытие нового производства - еще один шаг в развитии экономики Ишима", - подчеркнул замглавы.

Также он отметил, что есть определенные сложности в возведении агроиндустриального парка, который ориентирован на создание перерабатывающих производств в малом и среднем бизнесе. Но заверил, что все проблемы решаемы и возведение так или иначе планируется завершить в установленные сроки.

"Город открыт для новых участников рынка, для инвесторов. Муниципалитет обеспечивает подключение к инженерным сетям, предоставляет земельные участки, административную поддержку проектов и осуществляет межведомственное взаимодействие. Организует учебу по существующей модели поддержки предпринимателей. Нужно учиться, как развивать бизнес, понимать все происходящие процессы, иначе любое дело обречено. Знание - это главное!" - уверен Алексей Веренчук.

Инна Кондрашкина