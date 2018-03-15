Тюменская область внедряет инновационные технологии в экологии

фото ИА "Тюменская линия"

На Антипинском НПЗ завершается монтаж установки высокооктановых бензинов, и уже в мае 2018 года жители Тюмени и всей Тюменской области смогут воспользоваться этим экологически более безопасным видом топлива. Об этом заявил главный инженер предприятия Сергей Мурзин, который принял участие в публичном обсуждении правоприменительной практики управления Росприроднадзора по Тюменской области по итогам 2017 года.

"Это окажет положительное воздействие на экологию, как Тюмени так и всей Тюменской области", - уверен он.

Действительно, автомобильный транспорт, по словам руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области Марии Мартынчук, является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Тюмени – на него приходится до 70% всех вредных выбросов.

Антипинский НПЗ, по словам Сергея Мурзина, вкладывает немалые средства и в обеспечение безопасности для экологии всего технологического процесса сложного нефтеперерабатывающего производства. "За последние полтора года мы потратили почти полмиллиарда рублей, чтобы оснастить наши технические устройства и технологическое оборудование, что позволяет снизить риски разлива нефтепродуктов и их возгорания", - подчеркнул он. На границе с поселком Антипино завод установит стационарный пост контроля за состоянием атмосферного воздуха.

Столь же ответственное отношение к вопросам защиты окружающей среды и у другого тюменского предприятия, которое относится к группе высокого риска - филиал ООО "УГМК-Сталь" в Тюмени – "МЗ "Электросталь Тюмени". "В 2017 году на предприятии реализован ряд мероприятий по охране окружающей среды, на которые потрачено более 30 млн рублей, - сообщил главный инженер предприятии Андрей Вострецов. - При строительстве предприятия использовалось экологичное металлургическое оборудование, аналоги которого работают в странах Западной Европы, в том числе в пределах городской черты".

"УГМК-Сталь" занимается переплавкой отходов черных металлов в электродуговой печи. По воздействию на окружающую среду технологии завода в Тюмени эффективнее в три раза, чем на предприятиях полного металлургического цикла с использованием рудных материалов. На предприятии работают современные газоочистные сооружения, которые позволяют производить очистку до установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Экономное использование водных ресурсов обеспечивается замкнутыми контурами охлаждения, минимальным использованием подпиточной воды.

Тюменская область, как отметила в своем докладе руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области Мария Мартынчук, идет по пути инновационного развития не только в экономике. "Экологическая политика правительства региона направлена на обеспечение экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, - отметила она. - В регионе создается система коммунальной инфраструктуры, объектов переработки коммунальных бытовых отходов. В соответствии с концессионным соглашением, заключенном в 2014 году, завершается строительство мусороперерабатывающего завода в Тюмени, идет подготовка к строительству заводов в Тобольске и Ишиме".

Руководитель Росприроднадзора сообщила, что по данным службы государственной статистики, выброс загрязняющих веществ в атмосферу в Тюменской области за последние пять лет снизился. И это, по ее мнению, результат комплексной работы. "Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в регионе были реализованы мероприятия в рамках программы о развитии транспортной инфраструктуры, - пояснила она. - Строительство новых дорог, транспортных развязок и мостов. Надеемся, что в этом году будет закончено строительство объездной дороги. Кроме того, в 2017 году закуплены автобусы на газомоторном топливе, запущены уже электроавтобусы, значительно сокращаются выбросы в атмосферу и в результате газификации".

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области Мария Мартынчук напомнила, что в соответствии с решениями президента правительство Российской Федерации с участием ведущих общественных объединений предпринимателей проводит мероприятия по системному совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, направленные на снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, а также на оптимизацию трудовых, материальных и бюджетно-финансовых ресурсов контрольно-надзорных органов.

Для закрепления базовых подходов и задач указанной работы утверждена приоритетная программа по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности", включающая восемь приоритетных проектов, в том числе проект "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях".

Борис Олейник