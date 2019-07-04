Меры по снижению экологических рисков для здоровья населения обсудили на совещании в уральском полпредстве

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Совещание "О мерах, принимаемых в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по снижению экологических рисков для здоровья населения" провела по поручению полномочного представителя президента России Николая Цуканова помощник полпреда Анна Ленская 4 июля, сообщает пресс-служба полпредства.

Открывая совещание, Анна Ленская отметила, что оно организовано в продолжение той большой работы по снижению экологических рисков для здоровья населения и решений, которые были приняты на совещании под председательством полномочного представителя Николая Цуканова 1 ноября 2018 года.

Национальные цели Российской Федерации на ближайшие шесть лет определены указом президента, в котором важнейшим базовым показателем благополучия граждан названо повышение продолжительности жизни до 78 лет. Реализация мероприятий национального проекта "Экология", прежде всего, направлена на создание благоприятной и безопасной среды для жизни и здоровья населения.

Уральский федеральный округ участвует в семи федеральных проектах. Разработано 33 региональных проекта, из них 21 - с федеральным финансированием. Во всех субъектах утверждены региональные паспорта проектов, а также заключены соглашения с Минприроды России и Минстроем России о реализации проектов.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" в субъектах предусмотрена ликвидация 117 несанкционированных свалок в границах городов, в том числе таких крупных объектов, как "Городская свалка Челябинска" – площадь рекультивации 74 гектара (срок реализации 2019-2021 годы). Также планируется ликвидация свалок: в Тюменской области – на девятом километре Велижанского тракта (площадь объекта более 41 гектара, срок реализации - 2020 год), в Свердловской области – полигон "Широкореченский" (23 гектара, срок - 2020-2023 годы), в Курганской области – свалка г.Шадринска (63 гектара, срок – 2023-2024 годы).

Одним из ключевых проектов является проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". По итогам его реализации в округе будет введено в эксплуатацию более 40 млн тонн в год мощностей по обработке и более 23 млн тонн в год мощностей по утилизации, а также создание экотехнопарка. Это позволит довести долю ТКО, направленных на утилизацию до 36%, долю ТКО, направленная на обработку до 60%.

Необходимо отметить, что в указе президента обозначены три уральских города - Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск, и эти города полномочный представитель посетил лично и провел совещания по вопросам экологии. В Свердловской и Челябинской областях в рамках федерального проекта "Чистый воздух" разработаны комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

Основная роль в их реализации отведена промышленным предприятиям. В рамках совещания представители крупных промышленных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Уральского федерального округа, доложили о реализации планов мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Запланировано более 47 млрд рублей до 2024 года направить на природоохранные мероприятия для снижения вредных выбросов.

Группа компаний "Мечел" провела экологический аудит на своих предприятиях в г.Челябинске. В экологическую программу "Мечела" до 2024 года вошла организация системы непрерывного мониторинга атмосферного воздуха, модернизация коснется всех основных производственных участков. Инвестиции составят 10 млрд рублей, при этом выбросы снизятся на 14,2 тыс. тонн.

Экологический эффект от реализации федерального проекта "Чистый воздух" в городах Урала составит около 23% в Челябинске (снижение выбросов на 75,9 тысяч тонн), 28% – в Магнитогорске (снижение на 81 тыс. тонн) и 18,5% – в Нижнем Тагиле (снижение на 25 тыс. тонн).

Согласно данным Госдоклада Росгидромета по Уральскому федеральному округу за 2018 год уровень загрязнения воздуха в указанных трех городах уменьшился: в Магнитогорске с "очень высокого" до "высокого", в Челябинске с "высокого" до "повышенного", в Нижнем Тагиле с "высокого" до "низкого".

В числе главных задач национального проекта "Экология" – создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления. С 1 января 2019 года на новую систему работы полностью перешли четыре субъекта федерального округа и "южная" территория Ханты-Мансийского автономного округа. Курганская область воспользовалась правом отсрочки на год.

Кроме этого, субъектам Российской Федерации необходимо обратить внимание на освещение в СМИ реализации региональных мероприятий нацпроекта "Экология", а также шире привлекать к этой деятельности представителей экологической общественности и экспертного сообщества.

Отдельным вопросом вынесена тема управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения, поскольку Уральский федеральный округ определен для реализации данного пилотного проекта.

Завершая своё выступление, А.Ленская отметила, что нам необходимо установить жёсткий контроль не только за ходом реформы ТКО, но и за надлежащим исполнением мероприятий национального проекта "Экология", включая целевое расходование денежных средств, направляемых на его реализацию.

В совещании приняли участие заместитель руководителя Росприроднадзора Амирханов А.М., заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Чибисов А.С., заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Гуськов А.С., заместитель руководителя службы по сопровождению и реализации национального проекта "Экология" Минприроды России Кудрявых Н.А, руководители и представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, контрольно-надзорных органов, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, научного и экспертного сообщества, а также крупных промышленных предприятий и ГК "Росатом".