Тюменские студенты собрали 100 кг старых батареек

| Фото: vsluh.ru | Фото: vsluh.ru

Более 100 кг старых батареек, около 200 кг макулатуры и неработающие аккумуляторы сдали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в городские пункты приема вторсырья. Акцию посвятили Всемирному дню эколога 5 июня, сообщает "Вслух.ру".

Экобригада в составе студентов "Лесного и лесопаркового хозяйства" Данила Антипина, Дмитрия Фатеева и Глеба Сандового собирала вторсырье во всех четырех корпусах колледжа.

Сбор батареек проходил с апреля 2021 года. В корпусах стоят тубусы, в которые студенты и преподаватели складывают не только батарейки, но и пластиковую тару, пластиковые крышки. Их сортируют и сдают в пунктах приема вторсырья. В середине апреля экоактивисты собрали 17 кг пластиковых крышек.

"Ребята сами захотели заняться сбором вторсырья и вот уже несколько лет ведут это направление в нашем колледже. Мы хотим привить всем с первых дней учебы экопривычки, чтобы люди отправляли мусор на переработку и делали все во благо природы", — рассказала заведующая информационно-библиотечным центром колледжа Юлия Тряскина.