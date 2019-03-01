  • 27 марта 201927.03.2019среда
  • USD64,1683
    EUR72,5808
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер южный

Юные тюменцы вошли в состав симфонического оркестра УФО

Общество, 15:09 27 марта 2019

ТКТО | Фото: ТКТО

Четыре юных музыканта из Тюменской области вошли в состав юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа, сообщает областной департамент культуры.

Ученики Тюменского государственного института культуры Никита Андреев (виолончель), Дмитрий Прокофьев (контрабас) и Дмитрий Рябцовский (тромбон), а также ученица школы № 73 "Лира" Ясмин Кажгалиева (скрипка) прошли специальный отбор, который состоялся в марте 2019 года. В нем также приняли участие лучшие молодые музыканты Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Лучшие по итогам отбора юные музыканты из регионов УФО соберутся на первую репетицию в мае, а в июне выступят в торжественных мероприятиях в рамках Уральского культурного форума.

Напомним, что Уральский культурный форум пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 150 представителей сферы культуры региона – руководители учреждений культуры, музыканты, актеры, художники, работники музеев и библиотек, представители Тюменского государственного института культуры и Тюменского государственного университета.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# симфонический оркестр , юные музыканты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:20 27.03.2019Тюменские школьники отвечают на "Большие вызовы"
15:09 27.03.2019Юные тюменцы вошли в состав симфонического оркестра УФО
14:47 27.03.2019В Тюмени на лесном форуме обсудят развитие биржевой продажи древесины
14:36 27.03.2019Премьера сериала "Тобол" намечена на осень 2019 года