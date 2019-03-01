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Назначен руководитель Заводоуковского следственного отдела

Общество, 10:25 28 марта 2019

Майор юстиции Александр Станиславович Шкорупинский назначен на должность руководителя Заводоуковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области приказом ведомства от 26 марта.

На службу в органы Следственного комитета при прокуратуре РФ принят в 2010 году. Работал помощником руководителя следственного отдела по Калининскому округу, инспектором первого отдела процессуального контроля, старшим инспектором первого отдела процессуального контроля, заместителем руководителя Заводоуковского МСО, и. о. руководителя Заводоуковского МСО.

За период работы в органах СК РФ Александр Шкорупинский зарекомендовал себя с положительной стороны. Неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления.

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# Заводоуковский городской округ , следственное управление

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