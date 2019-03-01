Назначен руководитель Заводоуковского следственного отдела

Майор юстиции Александр Станиславович Шкорупинский назначен на должность руководителя Заводоуковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области приказом ведомства от 26 марта.

На службу в органы Следственного комитета при прокуратуре РФ принят в 2010 году. Работал помощником руководителя следственного отдела по Калининскому округу, инспектором первого отдела процессуального контроля, старшим инспектором первого отдела процессуального контроля, заместителем руководителя Заводоуковского МСО, и. о. руководителя Заводоуковского МСО.

За период работы в органах СК РФ Александр Шкорупинский зарекомендовал себя с положительной стороны. Неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления.