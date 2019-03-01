Житель Мегиона столкнул с обрыва приятельницу

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима – такое наказание назначил Мегионский городской суд местному жителю, который признан виновным в совершении нескольких преступлений, в числе которых причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кража.

Как сообщает региональное управление Ск РФ по Югре, уголовное дело расследовали следователи Лангепасского межрайонного следственного отдела, которые установили все обстоятельства совершенных преступлений.

Так, летом 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки, украл сотовый телефон у своей знакомой, а после того как был заподозрен в краже второй приятельницей, с силой оттолкнул женщину. Потерпевшая оступилась и упала с обрыва реки высотой около 4 м, ударилась о поверхность земли и, получив множественные травмы, упала в воду, откуда не смогла выбраться.

Кроме этого, мужчина признан виновным в причинении своему знакомому телесных повреждений средней степени тяжести – снова находясь в состоянии алкогольного опьянения он нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину.