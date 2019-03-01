В Тюмени закрыли шашлычную после проверки Роспотребнадзора

| Фото: rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

На 30 суток приостановлена работа "Шашлычной № 1" в Тюмени после проверки Роспотребнадзора, сообщает региональное ведомство.

По результатам внеплановой выездной проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, технических регламентов таможенного союза, в том числе при производстве готовых блюд, их хранения и реализации.

На предприятии отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность мяса, используемого для приготовления блюд, отсутствовали программа производственного контроля, медицинские книжки у персонала кухни, нарушались требования к маркировке кухонного инвентаря, рядом с сырьем хранились готовые блюда.

Суд приостановил деятельность кафе "Шашлычная № 1" на 30 суток с 18 марта 2019 года.