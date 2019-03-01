  • 28 марта 201928.03.2019четверг
  • USD64,5925
    EUR72,7182
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер восточный

Ансамбль "Карнавал" вернулся из Праги с победой

Общество, 16:49 28 марта 2019

Дворец "Пионер" Ансамбль эстрадного танца «Карнавал» | Фото: Дворец "Пионер"

Ансамбль эстрадного танца "Карнавал" стал лауреатом международного фестиваля "Очарование Богемии" в Праге, сообщает Дворец "Пионер".

Танцевальный коллектив принял участие в XVl Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Очарование Богемии" в Праге (Чехия) 26 марта.

Перед зрителями выступили более 200 юных талантов из 10 различных городов России. Их оценивали заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели чешских творческих заведений, известные хореографы и музыканты.

Юные танцоры из ансамбля "Карнавал", представляющие Тюмень, завоевали диплом лауреата первой степени в номинации "Современный танец" и дипломы лауреатов второй степени в номинациях "Эстрадный танец" и "Стилизованный танец". Руководитель коллектива – Виолета Краснопеева.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ансамбль , Дворец Пионер , конкурс , танцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:50 28.03.2019Реализацию двухсот наказов избирателей контролируют депутаты Тюменской городской думы
16:49 28.03.2019Ансамбль "Карнавал" вернулся из Праги с победой
16:38 28.03.2019В конкурсе "Активное поколение" общественники могут получить крупный грант
16:17 28.03.2019Лучших юных акварелистов выявили на выставке-конкурсе в Тюмени