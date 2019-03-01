Ансамбль "Карнавал" вернулся из Праги с победой

Ансамбль эстрадного танца «Карнавал» | Фото: Дворец "Пионер" Ансамбль эстрадного танца «Карнавал» | Фото: Дворец "Пионер"

Ансамбль эстрадного танца "Карнавал" стал лауреатом международного фестиваля "Очарование Богемии" в Праге, сообщает Дворец "Пионер".

Танцевальный коллектив принял участие в XVl Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Очарование Богемии" в Праге (Чехия) 26 марта.

Перед зрителями выступили более 200 юных талантов из 10 различных городов России. Их оценивали заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели чешских творческих заведений, известные хореографы и музыканты.

Юные танцоры из ансамбля "Карнавал", представляющие Тюмень, завоевали диплом лауреата первой степени в номинации "Современный танец" и дипломы лауреатов второй степени в номинациях "Эстрадный танец" и "Стилизованный танец". Руководитель коллектива – Виолета Краснопеева.