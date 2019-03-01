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Стартовал Всероссийский конкурс "Семья года"

Общество, 10:30 29 марта 2019

www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

В пяти номинациях пройдет Всероссийский конкурс "Семья года" в 2019 году. Это "Многодетная семья"; "Молодая семья"; "Сельская семья"; "Золотая семья"; "Семья – хранитель традиций", сообщают организаторы.

Организаторы приглашают принять участие в конкурсе граждан России, проживающих на территории Российской Федерации, состоящих в зарегистрированном браке и воспитывающих (или воспитавших) детей.

Положение о конкурсе и план-график основных мероприятий на 2019 год размещены на сайте Минтруда России по ссылке.

Подведение итогов конкурса, награждение семей-победителей и лучших организаторов в субъектах Российской Федерации состоится в г. Москве в октябре 2019 года.

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# конкурс , семья

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