Под Югорском пожарные эвакуировали сотни свиней

86.mchs.gov.ru 86.mchs.gov.ru

Пожар в здании свинофермы на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Югорске начался около 8 часов 30 минут 28 марта, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

К месту вызова были направлены 4 единицы основной техники. Учитывая, что расстояние от пожарно-спасательной части до места ЧП составляет 11 км, то к моменту прибытия расчетов наблюдалось открытое горение кровли перехода между свинарниками, создалась угроза распространения огня на кровлю основных двух строений свинофермы. Внутри и снаружи помещения наблюдалось сильное задымление. Людей в здании не было. Организована эвакуация поголовья свиней.

Так как зайти в задымленное помещение без средств защиты органов дыхания было невозможно, были сформированы три звена газодымозащитной службы, работа которых была направлена на тушение пожара внутри помещения и эвакуацию поголовья свиней.

Ситуация осложнялась тем, что район, где произошел пожар, безводный. Подвоз воды осуществлялся пожарными автоцистернами и приспособленной техникой фермерского хозяйства. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 8 км от места ЧС.

"Несмотря на нехватку воды, нам удалось сдержать пожар, - отметил начальник службы пожаротушения Игорь Кондин, - решающее направление по тушению пожара определено быстро и правильно, организована разборка конструкций, которая позволила ограничить распространение огня. Нужно отметить и действия работников фермерского хозяйства: они не стояли на месте, а наоборот, активно оказывали посильную помощь для ликвидации возгорания".

В результате этого происшествия гибели, травм людей и животных не допущено. Огнем поврежден переход между свинарниками на площади 130 кв. м. По факту пожара проводится проверка: дознаватели устанавливаю причину и виновных в возникновении возгорания.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации печи.