Тюмень на час погасит огни

Час Земли 2019 | Фото: организаторов Час Земли 2019 | Фото: организаторов

Многие здания в Тюмени отключат подсветку, фасады останутся без освещения, в торговых центрах выключат лампы освещения ветрин 30 марта в 20 часов 30 минут. Тюменские добровольцы международной акции Час Земли откажутся от потребления электричества на 60 минут.

Тема российского Часа Земли 2019 − "Ответь за природу!". Флора и фауна не могут рассказать о своих проблемах и решить их – это под силу только человеку, заявляют организаторы.

"Ответили за природу" специалисты тюменской энергетической компании СУЭНКО. По их мнению, отключение света на 60 минут не остановит выработку электричества. То есть локальное обесточивание направлено не на экономию, а носит символический характер. Экологическая инициатива призывает к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Энергетики региона единодушно поддерживают акцию.

"Мы отключим подсветку своего офисного здания, выключим электричество в офисах, обесточим светодиодное освещение на наших зарядных станциях для электромобилей. Хотя наши станции потребляют электричества меньше, чем ваш домашний чайник", – рассказала начальник отдела по связям с общественностью ПАО "СУЭНКО" Инна Попович.

Присоединяется к коллегам и компания "Тюменьэнерго".

"Можно организовывать что-то самостоятельно, либо используя подготовленные нами материалы. Присоединиться может любой желающий. О мероприятиях во многих городах мы сами узнаем из новостей, так как акция распространяется вирусно и во многих городах без прямого участия Фонда", – пояснила пресс-секретарь акции Дарья Кудрявцева.

В пятый раз участвует в акции ТРЦ "Кристалл". На здании выключат подсветку центральных фасадов, отключат фонтан и приглушат освещение внутренних вывесок. Потушат освещение фасадов торговые центры "Премьер", "Гудвин", "Галерея Вояж", "Колумб" и Тюменский ЦУМ. Сетевые магазины брендов Pull&Bear, Bershka, Oysho, Zara и многие другие в торговых центрах выключат подсветку витрин и вывески, часть – приглушат свет, оставят включенным только кассовый узел.

Ежегодно участником акции становится Российские железные дороги. На вокзалах страны 29-30 марта по громкой связи будут приглашать пассажиров РЖД принять участие. Железнодорожный вокзал, как и административные здания областной столицы погасят свет на фасадах. Частично присоединится и международный аэропорт Тюмени.

"Мы бы с радостью присоединились к этой акции полностью. Но отключить терминалы нельзя – они обеспечивают безопасность пассажиров и полетов. Мы будем участвовать в Часе Земли частично. Те объекты, которые не помешают безопасности и производству аэропорта, мы отключим. Например, погасим подсветку административного здания", – пояснила пресс-секретарь аэропорта "Рощино" Валерия Яковлева.

Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете. По оценкам WWF ежегодно более 2 млрд человек по всему миру, граждане более 188 стран участвуют в акции. Подсветка гаснет у более 18 тыс. архитектурных памятников по всей Земле.

В 2018 году на карте участников зарегистрировалось более 700 населенных пунктов России. В 2019 году Час Земли состоится в 13-й раз. Вся планета выключит свет 30 марта, в 20 часов 30 минут по местному времени.

Ирина Ромашкина