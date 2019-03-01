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Тюменские спасатели помогли ребенку выбраться из сугроба

Происшествия, 14:56 29 марта 2019

ТОСЭР | Фото: ТОСЭР

Спасатели помогли выбраться застрявшему в сугробе ребенку. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал представитель Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Случай произошел 28 марта на ул. 30 лет Победы. По словам Евгения Булкина, мальчики 12-13 лет играли в снегу, один застрял в сугробе. Ребенка пытался вытащить оттуда его приятель, но ему это не удалось. Дети не растерялись и вызвали спасателей.

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования приехали по адресу и помогли мальчику выбраться из снежного плена. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

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# дети , спасатели , спасение

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