На Ямале из-за потепления закрывают автозимники

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Движение для всех видов транспорта на участке Азовы – Теги зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги закроют из-за потепления 1 апреля, сообщает ИА "Север-пресс".

Там установят информационные щиты и запрещающие дорожные знаки "Въезд запрещен".

Мера применена в связи с длительным потеплением, образованием колейности на зимниках, которая затрудняет движение машин. При таких условиях движение на участках небезопасно и возможны чрезвычайные ситуации.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону Дорожной дирекции ЯНАО (34922) 7-17-04.