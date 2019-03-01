Тюменские отряды "Снежного десанта" помогли жителям Ишимского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помощь жителям шести сельских поселений Ишимского района оказали тюменские студенты в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант" в 2019 году, кроме того, были организованы культурные программы. Об этом сообщила на торжественной церемонии подведения итогов акции руководитель Тюменского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Анастасия Досхоева.

"Акция в Тюменской области прошла с 24 февраля по 2 марта 2019 года. В Ишимский район выехали два отряда, всего 27 человек. В течение недели они не только помогали колоть дрова, носить воду и расчищать снег во дворах пенсионеров и ветеранов, но и организовали мастер-классы и лекции для полутора тысяч школьников, а также культурную программу для двух тысяч человек", - рассказала она.

Помимо этого 100 добровольцев, не выезжая за пределы Тюмени, приняли участие в акции "Снежный десант", убирая снег в городе.

Акция "Снежный десант" зародилась еще в 1969 году в Алтайском крае: молодые активисты отправились в отдаленные села, чтобы помочь местным жителям по хозяйству и развлечь их культурной программой. Тюменская область впервые приняла участие в акции в 2015 году, а в 2016 году она стала всероссийской.

По словам Анастасии Досхоевой, на сегодняшний день в Тюменской области создано три отряда "Снежного десанта", в каждом по 15 человек. С 2015 по 2019 год ребята посетили четыре района: Голышмановский, Исетский, Омутинский и Ишимский. Всего охвачено 42 сельских поселения. В некоторых деревнях побывали уже по два раза.

Председатель правления ТРО МООО "РСО" Александр Заболотских поблагодарил участников акции и вручил дипломы лучшим студотрядовцам.

"Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы эта акция состоялась. Пожалуй, главная награда для участников – это улыбки и благодарности жителей, которым они помогли. К сожалению, в Тюменской области "Снежный десант" развит пока не настолько, как у родоначальников в Алтайском крае, где помощью охвачены около 95% муниципальных образований, но мы к этому идем", - отметил он.

Участники "Снежного десанта", творя добро для других, получают богатый опыт, знакомятся с деятельностью студотрядов, получают возможность для трудовой и творческой самореализации, укрепляют характер, ведь порой приходится работать в сильный мороз.

"В этом году я впервые приняла участие в "Снежном десанте" и ничуть не пожалела – было интересно, весело, несмотря на морозы. Мы делали все, что просили местные жители: кололи дрова, убирали снег, чистили памятники. Приятно делать что-то полезное для людей", - рассказала участница отряда "Хаски", студентка третьего курса Тюменского госуниверситета Елизавета Крапивина.

Таисия Дикарева