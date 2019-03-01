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Футболисты "Тюмени" проиграли "Томи" в домашнем матче

Спорт, 16:06 30 марта 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Томский футбольный клуб "Томь" одержал победу над "Тюменью" в выездном матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Тюменец Егор Глухов забил мяч в начале первого тайма, гости ответили голами на 77-й и 90-й минутах. Отличились Александр Ставпец и Исмаил Эдиев.

"Томь" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, "Тюмень" располагается на 18-й строчке.

Как сообщается на сайте ФК "Тюмень", в "Томи" нет ни одного иностранного футболиста. При этом хватает игроков, выступавших за рубежом. Так, вратарь Иван Сальников этой зимой прибыл из молодежного состава испанского "Леганеса", а обладатель золотой медали юношеского чемпионата Европы форвард Алексей Гасилин, несколько сезонов назад забивший 14 мячей за второй состав германского "Шальке 04", – из португальского клуба "Академику де Визеу". Кроме того, полузащитник Олег Шалаев отыграл два сезона в высшей лиге болгарского чемпионата.

Дарья Казакова

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# ФК Тюмень , футбол

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