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Фильм "Война Анны" получил премию "Ника"

Общество, 10:01 31 марта 2019

www.ria.ru | Фото: www.ria.ru

Историческая военная драма Алексея Федорченко "Война Анны" завоевала премию "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм", сообщает Лента.ру.

9-летняя актриса Марта Козлова, сыгравшая в картине, победила в категории "Лучшая женская роль".

Лучшими актерами были признаны Алексей Серебряков за работу в "Ван Гогах" и Евгений Цыганов за "Человека, который удивил всех". За роли второго плана наградили Юрия Кузнецова("Человек, который удивил всех") и Елену Кореневу("Ван Гоги").

Кирилла Серебренникова отметили за режиссуру байопика "Лето" о Викторе Цое. Роман Билык(Рома Зверь), исполнивший в картине одну из главных ролей, удостоился награды "Открытие года".

В номинации "Лучшим анимационным фильмом" выиграла лента "Знаешь, мама, где я был?" Левана Габриадзе. Лучшими сценаристами стали Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский("История одного назначения").

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