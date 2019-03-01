Житель Тюменского района может лишиться свободы за угрозу убийством

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Лишиться свободы на срок до двух лет может 33-летний мужчина, угрожавший убийством жительнице с. Леваши, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина вместе с потерпевшей пришел в гости к ее сестрам. Компания распивала спиртные напитки. В ходе разговора завязался конфликт, который быстро перерос в обмен оскорблениями. Мужчина схватил нож и стал угрожать убийством. В ссору вмешались хозяйки дома, которые позвонили в полицию.

Дознаватели отдела возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса России "Угроза убийством".