Жителю Ялуторовска вернули украденный велосипед

Похищенный велосипед вернули жителю Ялуторовска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Ялуторовский" обратилась местная жительница. Ее сын на велосипеде поехал к другу в гости. Свой транспорт он оставил на улице и по возвращении не обнаружил его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали по горячим следам. Установлено, что ранее судимый мужчина взял чужое имущество и спрятал в доме брата.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.