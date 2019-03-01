  • 31 марта 201931.03.2019воскресенье
  • USD64,7347
    EUR72,7230
  • В Тюмени 1..3 С 8 м/с ветер юго-западный

Жителю Ялуторовска вернули украденный велосипед

Происшествия, 13:34 31 марта 2019

Похищенный велосипед вернули жителю Ялуторовска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Ялуторовский" обратилась местная жительница. Ее сын на велосипеде поехал к другу в гости. Свой транспорт он оставил на улице и по возвращении не обнаружил его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали по горячим следам. Установлено, что ранее судимый мужчина взял чужое имущество и спрятал в доме брата.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велосипед , кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:34 31.03.2019Жителю Ялуторовска вернули украденный велосипед
12:18 31.03.2019Житель Тюменского района может лишиться свободы за угрозу убийством
20:16 29.03.2019Жителя Вагая осудят за незаконный отстрел косули
18:54 29.03.2019Тюменские полицейские задержали телефонных мошенников из Калужской области