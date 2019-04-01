В Югре сотрудники телефонных компаний нарушили тайну переговоров клиентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два уголовных дела по признакам преступления "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения" (ч. 2 ст. 138 УК РФ) возбудили следователи регионального управления СК России по Югре в марте, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в Нягани работник телефонной компании, используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение передал жителю города сведения о детализации телефонных переговоров его знакомой. Аналогичная ситуация произошла в Сургуте, где работница телефонной компании предоставила по просьбе клиентки детализацию соединений ее супруга.

Своими действиями подозреваемые нарушили права граждан на тайну телефонных переговоров, гарантированные Конституцией Российской Федерации. По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также работа по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Добавим, что в компаниях по предоставлению связи подозреваемые уже не работают.

Санкция ч. 2 ст. 138 УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, обязательные или принудительные работы, арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.