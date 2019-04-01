На остановочных комплексах разместят информацию о тюменцах-фронтовиках

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

На 26 остановочных комплексах Тюмени разместят информацию о 19 участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с войны и получивших звание Героя Социалистического Труда, сообщает администрация Тюмени.

Идея увековечения памяти тюменцев, героев фронта и тыла положена в основу концепции оформления Тюмени к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, на площади 400-летия Тюмени установят конструкцию "С Днем Победы", у филармонии и железнодорожного вокзала – конструкцию селфи-рамка "Сквозь время", на Исторической площади – арку "Звезда".

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Концепция состоит из трех разделов: стилеобразующих элементов, оформления рекламных конструкций, витрин, входных групп, фасадов предприятий и оформления административных округов.

Заместитель главы города Максим Афанасьев отметил, что в качестве основной идеи праздничного оформления взяты слова из поэмы Алексея Недогонова "Флаг над сельсоветом" – "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд". Этими словами поэт, фронтовик, военный корреспондент подчеркивает равнозначность подвига тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, кто, вернувшись с войны, восстанавливал разрушенные города и села, мосты и дороги, заводы и фабрики, школы и больницы.

Концепция представлена на публичных ресурсах – сайте администрации города и портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Победа".