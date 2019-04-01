Студенты принесли тюменцам "Весну"

| Фото: Пресс-служба Областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: Пресс-служба Областного фестиваля «Студенческая весна»

Слово "Весна" из метровых букв пронесли по центральным улицам города пятеро тюменских студенток.

Этой акцией организаторы хотели напомнить жителям областного центра, что в город пришла весна, а вместе с ней и главное событие молодежи — областной фестиваль "Студенческая весна".

1 апреля в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а, корп. 12) фестиваль откроется первым образовательным мастер-классом. На нем выступит московский продюсер OMNI production Ашот Гезалян. Он расскажет о принципах современной презентации и создании проектов для Black Star, Audi, Lay's и Pepsi. Начало в 17 часов, вход свободный.

3 апреля в 19 часов тюменские журналисты узнают, как интересно освещать культурные события и заинтересовать читателя. Спикером выступит экс-руководитель отдела культуры в журнале "Русский репортер" и главный редактор сайта "Горький" Константин Мильчин.

6 апреля в 13 часов пиарщики прокачают свои навыки вместе с редактором социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николаем Мараткановым. Спикер расскажет о продвижении и коммерческом ведении аккаунтов, а также научит участников планировать и создавать креативный контент. Встречи пройдут в Медиаполисе.

Вход на мастер-классы свободный, зарегистрироваться можно на сайте.

Напомним, на протяжении фестиваля участники направления "Медиа, видео и PR" отправятся на площадки концертных направлений, создадут контент и в режиме реального времени расскажут тюменцам, как проходит Студвесна.

Следить за фестивалем можно в группе во Вконтакте, а также на сайте.