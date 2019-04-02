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Тюменские дзюдоистки завоевали медали в Екатеринбурге

Спорт, 12:31 02 апреля 2019

центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Cемь медалей завоевали тюменские дзюдоистки на турнире "Уралочка" среди девушек до 15 лет и до 18 лет в Екатеринбурге, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

У девушек 2006-2007 годов рождения победительницей в весе до 52 кг стала Дарья Стародумова. Вторые места заняли Полина Вакушина и Александра Мосолова. Третьими стали Анастасия Зубань и Алена Уржумцева, представляющие "ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Серебряную медаль завоевала тюменка Дарья Карякина в весе до 48 кг, бронзовую – Марина Набокова в весе до 70 кг.

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# дзюдо , Екатеринбург , турнир

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