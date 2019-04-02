Две тюменки получили по сто баллов на ЕГЭ по литературе

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Две тюменки получили максимальные 100 баллов по результатам досрочного этапа ЕГЭ по литературе. Девушки являются выпускницами прошлых лет, они не сдавали экзамен, выпускаясь из школы, сообщает областной департамент образования.

Как рассказала руководитель пункта проведения экзамена № 417 Людмила Шимолина, досрочный единый госэкзамен по литературе состоялся 20 марта. Его сдавали 45 человек.

"Литература – один из предметов-фаворитов, стобалльники по нему есть почти каждый год. И это неудивительно: в нашем регионе проводится много интересных мероприятий, побуждающих детей к чтению и прививающих интерес к художественному слову", - отметила она.

В досрочный период ЕГЭ в Тюменской области задействован один пункт проведения экзамена. Как и в основной период, используется технология печати полного комплекта контрольных измерительных материалов непосредственно в присутствии участников. На протяжении всего экзамена ведется видеозапись в режиме реального времени.

Резервные дни досрочного этапа пройдут с 5 по 10 апреля. Расписание экзаменов и ссылки на бесплатные ресурсы для подготовки можно посмотреть на официальном портале департамента образования.