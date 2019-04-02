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Две ледовые переправы закрыли на юге Тюменской области

Общество, 19:05 02 апреля 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Две ледовые переправы, в Уватском и Вагайском районах были закрыты 1 апреля, в день начала пятого этапа профилактической акции "Безопасный лед", сообщает МЧС Тюменской области.

Закрыты ледовые переправы: Уватский район с. Демьянское, р. Иртыш и Вагайский район, дер. Экстезерье, р. Иртыш.

По данным мониторинга, гидрологическая обстановка на реках области стабильная, отмечается ледостав. Постепенно происходят небольшие изменения в структуре льда. Толщина льда на реках Тюменской области составляет от 32 до 67 см.

С 1 по 7 апреля сотрудники МЧС проведут профилактическую работу с населением в местах массового выхода людей на лед.

Спасатели призывает жителей и гостей области, занимающихся подледной рыбалкой соблюдать правила нахождения на водоемах в зимний период: при переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, рюкзак необходимо взять на одно плечо; не следует пробивать несколько лунок рядом; опасно собираться большими группами на одном месте: не ловить рыбу возле промоин и обязательно запастись веревкой длиной 12-15 метров.

Напомним, 31 марта на Туре мужчина провалился под лед, ему на помощь пришли случайные прохожие.

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# безопасный лед , ледовая переправа , МЧС

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