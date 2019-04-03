Тюменец, вытолкнувший девушку из-под колес автомобиля, получил увечье

Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскали сотрудники полка ДПС ГИБДД Тюменской области. | Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскали сотрудники полка ДПС ГИБДД Тюменской области. | Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором молодой человек получил увечье на всю жизнь, разыскали сотрудники полка ДПС ГИБДД Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль "Опель" сбил 24-летнего тюменца в ночь с 31 марта на 1 апреля во дворе дома на ул. Ямской. Молодой человек успел оттолкнуть от быстро движущегося автомобиля свою девушку, а сам отскочить не смог, получив в результате открытый перелом ноги со смещением костей. Водитель с пассажиром вышли из иномарки, посмотрели на пострадавшего, а затем сели в машину и покинули место ДТП. Несмотря на боль и шок, пострадавший успел запомнить номер автомобиля.

В это время автоинспекторы разыскивали водителя "Опеля", собственником которого была жительница с. Бердюжье, его мать. Женщина в первый день не дала контактов сына, на сообщения сотрудников ГИБДД в социальных сетях 37-летний мужчина не откликался.

Автоинспекторы установили местонахождение разыскиваемого водителя в Тюмени и задержали его. За оставление места ДТП автомобилист привлечен судом к административному аресту на 12 суток. За совершение ДТП он будет привлечен к ответственности после следствия и последующих юридических действий.

Ранее водитель "Опеля" два раза лишался права управления транспортом за выезд на встречную полосу и один раз за нетрезвое вождение.