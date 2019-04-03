В Новом Уренгое осудят свидетеля вербовки в террористы

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Мужчину, обвиняемого в несообщении о преступлении в полицию, осудят в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В августе 2017 года 27-летний мужчина присутствовал при беседах, проводимых его знакомым, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Знакомый уговаривал группу мужчин к необходимости выезда в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы в составе запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" принять участие в террористической деятельности.

Осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, обвиняемый не сообщил о лице, которое совершает преступление против национальной безопасности РФ.

Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором.