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Для тюменской премьеры фильма "Бегства рогатых викингов" открывают дополнительный зал

Общество, 12:09 03 апреля 2019

«НП «КОТ» | Фото: «НП «КОТ»

Для премьеры фильма "Бегство рогатых викингов", созданного по произведению тюменского писателя Владислава Крапивина, в кинотеатре "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл") 5 апреля откроется второй зал.

На кинокартину раскуплены почти все билеты, сообщает "Некоммерческое партнерство "КОТ".

На премьере зрителей ждут развлекательная программа, викторина по творчеству Крапивина, знакомство со специальным гостем мероприятия, чье имя организаторы показа пока не раскрывают, а также встреча с режиссером фильма Ильей Белостоцким.

Работа над лентой началась в 2010 году. Съемки проходили на улицах, во дворах и домах Тюмени. Пост-продакшн затянулся на несколько лет поскольку в фильме присутствует сложная компьютерная и видеографика, а также качественная "ручная" анимация. Фильм был завершен в октябре 2017 года и собрал 11 наград на отечественных и международных кинофестивалях.

Премьера состоится в Тюмени 5 апреля в 14 часов. Билеты на показ можно приобрести в кассах кинотеатра "Киномакс".

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# Владислав Крапивин , кино , премьера

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