  • 4 апреля 20194.04.2019четверг
  • USD65,1639
    EUR73,1725
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северный

В волейбол на снегу сыграют на Ямале

Спорт, 12:31 04 апреля 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Открытый турнир по волейболу на снегу "Кубок Федерации волейбола ЯНАО 2019" пройдет в Новом Уренгое, на лыжной базе "Кристалл", 7 апреля, сообщает правительство округа.

На участие в соревнованиях заявились пять команд, четыре из которых – представители нефтегазодобывающих предприятий и одна – техникума газовой промышленности.

Соревнования проводятся по "Официальным правилам волейбола на снегу" до 15 очков в партии, до двух побед по партиям у одной из команд. Участие могут принять мужские и смешанные команды. Команда состоит из трех игроков и возможен один запасной.

Волейбол на снегу – разновидность игры, в которой команды соревнуются на покрытой снегом площадке. Эта молодая спортивная дисциплина стремительно развивается в "зимних" странах и подходит для арктического региона.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол , турнир , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 04.04.2019Тюменская студентка стала призером чемпионата мира по тайскому боксу
13:04 04.04.2019Тюменцев приглашают на футбольную "Уральскую весну"
12:31 04.04.2019В волейбол на снегу сыграют на Ямале
09:35 04.04.2019Заплыв в Тюмени посвятят тренеру Владимиру Исакову