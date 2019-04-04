В волейбол на снегу сыграют на Ямале

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Открытый турнир по волейболу на снегу "Кубок Федерации волейбола ЯНАО 2019" пройдет в Новом Уренгое, на лыжной базе "Кристалл", 7 апреля, сообщает правительство округа.

На участие в соревнованиях заявились пять команд, четыре из которых – представители нефтегазодобывающих предприятий и одна – техникума газовой промышленности.

Соревнования проводятся по "Официальным правилам волейбола на снегу" до 15 очков в партии, до двух побед по партиям у одной из команд. Участие могут принять мужские и смешанные команды. Команда состоит из трех игроков и возможен один запасной.

Волейбол на снегу – разновидность игры, в которой команды соревнуются на покрытой снегом площадке. Эта молодая спортивная дисциплина стремительно развивается в "зимних" странах и подходит для арктического региона.