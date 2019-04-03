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Тюменские танцоры вошли в число лучших на конкурсе Break Bars Battle в Казани

Общество, 11:25 03 апреля 2019

www.pioner72.ru | Фото: www.pioner72.ru

Воспитанники Дворца творчества и спорта "Пионер" из школы брейк-данса и хип-хопа вошли в число лучших танцоров конкурса Break Bars Battle в Казани, сообщает учреждение.

В номинации 11-14 лет в Топ-8 лучших участников попал воспитанник Артура Мурзаева Глеб Шульгин. В номинации 7-10 лет в Топ-16 вошел воспитанник Антона Гаськова Мирон Чуклин. В командной номинации в Топ-8 попал CRAZY TEAM (в составе Глеб Шульгин, Ярослав Чумаченко, Дмитрий Семенов и Артем Чирвон).

Конкурс Break Bars Battle собрал более 400 танцоров из разных уголков России. Судьями выступили Liqud (Action Man, Казань), Drive (Comix Zone, Краснодар), Deboshir (Otisk natisk Москва).

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# Дворец Пионер , танцы

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