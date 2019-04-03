Тюменцы могут зарегистрироваться на "Тотальный диктант"

| Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте

Регистрация на "Тотальный диктант" открыта, сообщают организаторы на официальном сайте акции.

Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 13 апреля по всему миру, можно на сайте проекта totaldict.ru с 3 апреля. Тотальный диктант примет участников в более чем в 1 тыс. 100 городах 80 стран.

В этот раз "Тотальный диктант" напишут и в роддоме — такой формат реализуют в Северодвинске. Также присоединиться к акции смогут новосибирские пациенты стационара клиники им. Е. Н. Мешалкина. Поселок Северо-Енисейский приглашает в отделение министерства внутренних дел, а в Сарапуле диктант пройдет на закрытой площадке в женской колонии. Турецкий Гереме, где "Тотальный диктант" пройдет впервые, соберет участников в отеле пещерного типа.

Как сообщают организаторы акции, в Москве, Владивостоке, Сургуте и Симферополе диктант напишут в аэропортах. Гости Крыма смогут присоединиться к проекту, направляясь из Симферополя в Ялту в высокогорном троллейбусе.

Тюменцы могут ознакомиться со списком мест, где можно написать "Тотальный диктант", на сайте акции во вкладке "Площадки". Примут участие в акции и незрячие, и слабовидящие горожане. Они будут писать диктант в специальной областной библиотеке для слепых на ул. Холодильной.

Автором текста диктанта в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочтет его в столице диктанта, в этот раз — это Таллин.

Инструкцию по регистрации на площадки "Тотального диктанта" можно увидеть здесь.