Тюменцы могут зарегистрироваться на "Тотальный диктант"
Регистрация на "Тотальный диктант" открыта, сообщают организаторы на официальном сайте акции.
Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 13 апреля по всему миру, можно на сайте проекта totaldict.ru с 3 апреля. Тотальный диктант примет участников в более чем в 1 тыс. 100 городах 80 стран.
В этот раз "Тотальный диктант" напишут и в роддоме — такой формат реализуют в Северодвинске. Также присоединиться к акции смогут новосибирские пациенты стационара клиники им. Е. Н. Мешалкина. Поселок Северо-Енисейский приглашает в отделение министерства внутренних дел, а в Сарапуле диктант пройдет на закрытой площадке в женской колонии. Турецкий Гереме, где "Тотальный диктант" пройдет впервые, соберет участников в отеле пещерного типа.
Как сообщают организаторы акции, в Москве, Владивостоке, Сургуте и Симферополе диктант напишут в аэропортах. Гости Крыма смогут присоединиться к проекту, направляясь из Симферополя в Ялту в высокогорном троллейбусе.
Тюменцы могут ознакомиться со списком мест, где можно написать "Тотальный диктант", на сайте акции во вкладке "Площадки". Примут участие в акции и незрячие, и слабовидящие горожане. Они будут писать диктант в специальной областной библиотеке для слепых на ул. Холодильной.
Автором текста диктанта в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочтет его в столице диктанта, в этот раз — это Таллин.
Инструкцию по регистрации на площадки "Тотального диктанта" можно увидеть здесь.