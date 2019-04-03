Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Тюмени составил тридцать один миллиард рублей

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На 25% выросла операционная прибыль Альфа-Банка в Тюмени за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 2 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель увеличился на 24% и достиг 31 млрд рублей. Средства клиентов превысили 22 млрд рублей, из них средства юридических лиц выросли на 56% и составили 7 млрд рублей. Средства физических лиц – депозиты и текущие счета – продемонстрировали рост на 38% до 16 млрд рублей.

На 31 декабря 2018 года кредитный розничный портфель составил 7 млрд рублей (+68%). В прошлом году высоким спросом у тюменцев пользовались кредитные карты. За год количество выданных кредитных карт увеличилось на 50%, и их доля в розничном кредитном портфеле Альфа-Банка в Тюмени составила 17%.

Альфа-Банк в Тюмени обслуживает компании важнейших отраслей, представленных в регионе – предприятия агропромышленного комплекса, машиностроения и нефтесервисные компании.

"Работа с корпоративными клиентами строится на основе специфики их бизнеса, - говорит управляющий офисом Альфа-Банка в Тюмени Татьяна Минаева. – Нашим клиентам доступны как традиционные банковские продукты – расчетно-кассовое обслуживание, кредитные программы, депозиты, так и более сложные услуги, ориентированные на конкретного клиента".