Викуловское кафе временно закрывали из-за антисанитарии

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Нарушения требований санитарного законодательства к устройству и содержанию помещений, условиям работы в производственных помещениях, личной гигиене персонала организации стали причиной закрытия кафе "Бистро" (с. Викулово, ул. Чапаева, 3), сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Внеплановую выездную проверку общества "Общепит", которое оказывает услуги общественного питания и розничную торговлю пищевой продукцией в кафе "Бистро" провели сотрудники территориального отдела управления в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах. Они составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

Викуловский районный суд признал "Общепит" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ, деятельность кафе приостановлена на 8 суток с 21 марта 2019 года.

После повторной проверки установлено, что выявленные нарушения устранены. Заведение общественного питания возобновило деятельность.