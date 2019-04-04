В Тюмени начали выпускать Ершовский шоколад

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Ершовский шоколад начала выпускать кондитерская фабрика "Квартет" в Тюмени. Большая часть первого тиража с изображениями героев сказки "Конек-горбунок" уже разошлась на чемпионате России по биатлону.

Об этом рассказал генеральный директор фабрики Игорь Либерман на встрече с первым заместителем председателя Тюменской областной думы, координатором проекта "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-Горбунок" Андреем Артюховым и директором Дома Печати Львом Неждановым.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", для выпуска Ершовского шоколада закупили новое оборудование, изучили технологию и подготовили специалистов. "Первая партия была совсем небольшой — по 200 штук каждого вкуса, которых всего шесть — горький, молочный шоколад и четыре вида с добавлениями: кедровыми орешками, клюквой, миндалем, фундуком, изюмом, вишней — поделился Игорь Либерман. — Большая часть продукции разошлась на чемпионате России по биатлону, остальное увезли в магазины фабрики".

Андрей Артюхов рассказал про проект "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-Горбунок". Он подчеркнул: "Важно, чтобы Тюменская область воспринималась как родина "Конька-горбунка" и великого сибирского сказочника Петра Ершова. Один из хороших способов напомнить об этом — это кондитерская продукция нашей фабрики "Квартет", которая расходится и по региону, и за его пределами", — отметил он и рассказал, что будет сотрудничать с фабрикой в рамках проекта по продвижению бренда "Конька-горбунка".