Реставрацией фото фронтовиков для "Бессмертного полка" занялись библиотекари

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Акция "На парад с портретом деда" – "Бессмертный тыл" – "Дети войны" стартовала в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, для оцифровки и распечатки принимают фотографии: участников Великой Отечественной войны; граждан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны; детей военного времени.

Акция пройдет со 2 апреля по 31 мая 2019 года. Библиотека печатает фотографии формата А4 только участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Изготовление фотографии производится на бесплатной основе при условии заказа не более двух портретов от одного заявителя.

Заказчик предоставляет: заявление, исходные документы с обязательным указанием Ф.И.О. участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны.

Срок выполнения работы 2-5 рабочих дней.

Телефоны для справок: 565-300, 36-01-86, 50-53-02.