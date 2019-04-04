Тюменские лыжники взяли "серебро" в эстафете на приз Раисы Сметаниной

| Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Команда юношей Тюменской области, в составе которой выступают лыжники областной спортивной школы спортивного резерва Л. Н. Носковой, заняла второе место в эстафете на Всероссийских соревнованиях "Приз залуженного мастера спорта Раисы Сметаниной", сообщили в пресс-службе школы.

Гонка состоялась в Сыктывкаре 3 апреля. Воспитанники ОСШОР Л. Н. Носковой Федор Шуплецов, Егор Брагин, Матвей Красильников и Даниил Очетов завоевали серебряные медали с общим результатом 51 минута 38 секунд.

Первыми финишировали спортсмены из Московской области, их общий результат – 51 минута 32 секунды. "Бронзу" взяла команда Удмуртии, уступив тюменцам 20 секунд.

Добавим, что тюменец Даниил Очетов также занял четвертое место в спринте свободным стилем, который прошел 31 марта в рамках соревнований на приз Раисы Сметаниной.