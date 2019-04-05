В Тюмени назовут победителей областного конкурса "Радуга"

| Фото: пресс-службы регионального комитета по делам национальностей | Фото: пресс-службы регионального комитета по делам национальностей

Гала-концерт лауреатов XIХ областного национального фестиваля детского художественного творчества "Радуга" пройдет в Тюмени 6 апреля, начало в 12 часов, сообщает пресс-служба регионального комитета по делам национальностей.

На сцене Тюменского колледжа искусств выступят победители районных и городских отборочных туров, а также коллективы и солисты, получившие зрительское признание. Всего более 20 творческих номеров.

В фойе будет работать увлекательная площадка "Игры народов России", где взрослые и дети смогут испытать свою силу и ловкость и получить памятные призы и подарки. В 13 часов стартует праздничная программа и церемония награждения победителей конкурса.

В этом году конкурсная программа "Радуги" была разделена на 5 зональных этапов. Первым 16 февраля фестиваль принял Бердюжский район, затем эстафета перешла к Голышмановскому району, а от него к Заводоуковску, Вагайскому и Тюменскому районам. Благодаря такому подходу в мероприятии приняли участие все муниципальные районы Тюменской области. Они представили более 4 тыс. творческих единиц – это хореографические и инструментальные ансамбли, вокальные группы, хоры и солисты. Исполнители соревновались в двух возрастных категориях от 7 до 11 и от 12 до 16 лет в пяти номинациях: народный и эстрадный вокал, хореография, инструментальное исполнительство и художественное слово.