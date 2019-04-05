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Тюменский студент получил золотую медаль олимпиады "Я – профессионал"

Общество, 14:53 05 апреля 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Магистрант "Политехнической школы" Талгит Сабитов получил золотую медаль олимпиады "Я – профессионал". Награждение победителей состоялось в Москве, тюменец стал лучшим в номинации "Нефтегазовое дело", сообщает пресс-служба вуза.

Талгат Сабитов рассказал, что осознанно принял участие в олимпиаде, потому что в будущем планирует работать по профессии.

"Надеюсь, победа поможет мне пройти стажировку и трудоустроиться в крупную нефтяную компанию", – прокомментировал он.

Напомним, дипломантами олимпиады "Я – профессионал" стали 33 студента Тюменского госуниверситета. В их числе – один золотой и один серебряный медалисты. Серебро в номинации "Педагогическое образование" завоевала бакалавр Института психологии и педагогики Екатерина Мокина.

По словам ректор ТюмГУ Валерия Фалькова, олимпиада "Я – профессионал" – это хорошее конкурентное поле, ее итоги дают возможность посмотреть на себя достаточно объективно.

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# олимпиада , олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

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