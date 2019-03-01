Тридцать три студента ТюмГУ стали дипломантами олимпиады "Я - профессионал"

33 студента ТюмГУ стали дипломантами масштабной студенческой олимпиады "Я – профессионал", по одному студенту получили золотую и серебряную медали. 13 человек стали победителями, 18 - призерами состязаний, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Дипломанты объявлены в Москве 26 марта. Магистрант Политехнической школы Талгат Сабитов получил золотую медаль по направлению "Нефтегазовое дело". Студенты ТюмГУ оказались среди лучших в арктических технологиях, бизнес-информатике, географии, государственном и муниципальном управлении, интернете вещей и киберфизических системах, математике, нефтегазовом деле, педагогическом образовании (дошкольном), педагогическом образовании (основном), программировании и информационных технологиях, социологии, технологии живых систем, филологии, экологии, юриспруденции.

С 26 сентября по 22 ноября 2018 года на олимпиаду "Я – профессионал" студенты ТюмГУ подали почти 8 тыс. заявок, в финале соревнований приняли участие 90 бакалавров и магистрантов.

Дипломанты олимпиады получат денежные призы (200 тыс. рублей для золотых медалистов по треку "Бакалавриат" и 300 тыс. рублей по треку "Магистратура"), льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров. Они войдут в национальную базу "Я – профессионал" и попадут на стажировки в престижные российские компании. Участники могут узнать свои итоги в личном кабинете на сайте олимпиады.